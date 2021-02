FERMO Nell'ambito dei bandi di finanziamento del Gal Fermano è nato l'obiettivo di favorire la riconoscibilità sui mercati del patrimonio culturale e delle produzioni agricole e artigianali locali e di contribuire alla strutturazione di un sistema organico di promozione e accoglienza turistica. I soggetti beneficiari erano raggruppamenti di piccoli operatori: nel territorio del Pil Ecotour Valdaso, in particolare (vale a dire Altidona, Lapedona, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Petritoli Capofila Campofilone), si sono raggruppati 5 operatori turistici, hotel Roma (Petritoli) agriturismo La Meridiana (Moresco), agriturismo Vecchio Gelso (Ortezzano) camping Fontana Marina (Campofilone), che hanno individuato come ente capofila, la cooperativa Turismarche. Gli operatori, che lo scorso anno si sono costituiti in associazione, si sono incontrati online nei giorni scorsi. L'incontro è stato coordinato da Turismarche insieme alla facilitatrice del Pil Ecotour Valdaso, Antonella Nonnis e gli esperti in turismo rurale e comunicazione, Concetta Ferrara e Paolo Martini. Da una prima condivisione delle esperienze vissute dalle aziende nel 2020, è emersa una situazione quasi generalizzata che ha visto penalizzate le piccole strutture dell'entroterra, rispetto al turismo balneare che è aumentato rispetto allo scorso anno. Le motivazioni sono legate alla provenienza dei turisti: chi lavorava con il target italiano ha incrementato la propria attività, chi era specializzato nell'accoglienza turistica estera, ha visto un netto calo delle prenotazioni. L'estate è stata l'unica parentesi positiva. Alla luce di queste discussioni, verrà sviluppato uno studio di mercato specifico per il territorio del Pil Ecotour Valdaso e per le aziende turistiche partner di progetto. Tra le prime azioni, verrà realizzato il disciplinare per l'accoglienza turistica in Valdaso, il logo collettivo di progetto per tutte le attività di comunicazione, la pagina Facebook per la promozione online delle attività dell'Ats e una sezione sul sito www.turismarche.com dedicata al progetto. La presenza dei professionisti durante l'incontro, ha permesso l'ascolto e la conoscenza del territorio e delle realtà turistiche coinvolte, informazioni preziose per la realizzazione di un servizio adeguato. Le attività previste verranno condivise con i Comuni e favoriranno la promozione dei loro investimenti strutturali, realizzati intercettando fondi dai bandi del Gal Fermano.

