FERMO Nasce in Prefettura il Ccs, Centro coordinamento dei soccorsi, per la gestione in ambito provinciale dell'emergenza. Il via stamattina, l'ok ieri al termine di una lunga riunione con i rappresentanti del territorio. Il coordinamento sarà affidato al prefetto Vincenza Filippi. Un lavoro di riorganizzazione partito già all'ospedale Murri con servizi sospesi o spostati in altre sedi. In sala operatoria saranno garantiti solo gli interventi per i pazienti oncologici, ortopedici e chirurgici. Sono stati chiusi gli ambulatori per le visite programmate e differibili, mentre restano operativi quelli per le visite programmate e urgenti. Le visite di controllo di Radiologia saranno effettuate nel presidio di Sant'Elpidio a Mare. Sospese anche tutte le prestazioni di screening oncologico di primo livello (sono mantenute quelle di secondo livello) e tutte le attività ambulatoriali e di servizi dedicati a infanzia, adolescenza e disabilità (sono garantiti gli sportelli di segreteria e il servizio di ascolto per telefono o via mail). Sono ridotte le attività dell'Umea (Unità multidisciplinare per l'età adulta), del Centro disturbi cognitivi, del Consultorio e dei dipartimenti di Salute mentale, Medicina legale e Dipendenze patologiche (prevista, sotto controllo medico, la somministrazione di metadone per periodi più lunghi). Vietate le visite nelle Rsa, Rsr, all'Hospice di Montegranaro e nelle strutture ospedaliere periferiche. Solo chi fa assistenza potrà entrare con l'autocertificazione. Per contrastare la diffusione del contagio, è stata chiusa la mensa interna per i dipendenti. Tutti gli ingressi dell'ospedale sono controllati dalla vigilanza. «Entra solo chi ha motivo, perché sta male o è un accompagnatore necessario. È l'unica struttura che abbiamo e non possiamo permetterci che si sporchi», dice il direttore dell'Area vasta 4, Licio Livini. Da qualche giorno, al pronto soccorso è in funzione il percorso parallelo e indipendente per i casi sospetti. Il pre-triage si fa sotto il gazebo della Protezione civile. Nella parte isolata dal resto del pronto soccorso sono stati ricavati due spazi per l'attesa e uno per il medico e l'infermiere. Da giovedì scorso i tamponi si fanno lì. C'è anche un apparecchio portatile per la lastra toracica. I pazienti positivi vengono portati direttamente in Malattie infettive.

