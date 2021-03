FERMO «Mi sento disarmata pur avendo una corazza, ma credo in questa professione. Tirarsi indietro significa darla vinta al virus. Io mi rimetto in gioco». Ha sconfitto il mostro, Sara Serena (nella foto), ed è tornata in reparto. Fa l'infermiera al pronto soccorso del Murri, dove, al pari di altri colleghi, s'è ammalata nel focolaio a metà gennaio. Di aver contratto il Covid, la quarantenne di Rapagnano, non l'ha capito subito. I primi sintomi li ha confusi con la stanchezza. «Erano le 5 di pomeriggio ed ero sul divano a guardare un film con le mie figlie, quando ho iniziato ad avere uno strano bruciore agli occhi e una sensazione di brividi. Ero reduce dal turno di notte e l'ho associato alla stanchezza». Poi arriva la febbre. L'infermiera fa il tampone rapido che conferma la positività. «Mi è crollato il mondo addosso dice , mi sono subito isolata in camera. Le mie figlie l'hanno presa male. La più piccola si è sentita in colpa. Poi, tramite le parole del padre e le mie rassicurazioni in videochiamata, è riuscita a gestire la situazione. Il decorso è stato piuttosto lieve con febbricola e mal di schiena. All'inizio, una tazzina di caffè aveva lo stesso gusto dell'acqua, ma odori e sapori li ho recuperati». Come abbia contratto il virus, non lo sa. «È un mistero spiega , perché erano due settimane che non gestivo pazienti Covid. Anche nella zona pulita, adottiamo tutti i dispositivi di protezione ed è mia premura fare una doccia prima di uscire. Ma, nel giro di una settimana, gli operatori contagiati erano venti. «Ma questa guerra dice la vinceremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA