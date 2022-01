FERMO Mentre si organizzano i servizi, le farmacie continuano a essere prese d'assalto. Il problema è che i centri tamponi ufficiali non riescono a smaltire la richiesta e fra chi ha bisogno di un tampone per verificare la propria positività dopo essere entrato in contatto con una persona contagiata, chi non ha il Green pass rafforzato e ha bisogno di un certificato per lavoro o svago o chi deve controllare il proprio stato di salute dopo essere stato positivo, le richieste restano sempre molto numerose. Accanto alle farmacie si vedono spesso lunghe file e l'emergenza è stata ancora più forte durante le festività ormai agli sgoccioli. Tra l'altro spesso si trovano anche soggetti asintomatici che si controllano per precauzione e scoprono a sorpresa di essere positivi. «In questo contesto - racconta un farmacista - è molto difficile anche portare avanti il lavoro di tutti i giorni. Ormai, sembra di esser diventati solo un centro tamponi».

Molte farmacie si sono anche attrezzate con spazi adeguati mentre, a mano a mano, il servizio viene ampliato. L'ultima segnalazione arriva da Petritoli dove da lunedì, alla farmacia comunale, è attivo anche il servizio di tampone rapido. Sono stati adibiti i locali adiacenti alla farmacia (ex segreteria Ic) e l'orario è dalle 16,30 alle 19,30 nei giorni di apertura della farmacia. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0734 658143 o scrivere a farmaciacompetritoli@tiscali.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA