FERMO Mentre il virus continua a trovare nuove strade attraverso cui manifestarsi, le vaccinazioni fanno il loro corso ma cresce sempre più l'attenzione verso la sanità privata. Un fenomeno che si sta ampliando e che andrebbe monitorato con la massima attenzione in un momento in cui tutti gli obiettivi sono puntati sulla sanità. Una parte dei cittadini, da un anno a questa parte, a volte scoraggiati dai tempi d'attesa, si riversano verso ambulatori e strutture private come, ad esempio, il centro medico La Fenice di Porto Sant'Elpidio e della vicina Civitanova. «Con un lavoro multidisciplinare - dicono dal centro - si indirizza il paziente verso il miglior percorso. Nei due centri si eseguono Tac e risonanza magnetica, anche con mezzo di contrasto, radiologia, ecografia, mammografia in 3D, Moc Dexa e poi Oct, topografia corneale con diagnostica in 3D, sia per glaucoma che per retina. Ed infine Opt,- la panoramica dentale cone beam- e la Tac dentale. La qualità diagnostica e la refertazione medica rapida, insieme alle tariffe sostenibili e gli appuntamenti che si attestano nelle 48 ore, sono ovviamente un motivo di richiamo per i pazienti». Dal centro rimarcano anche che i prezzi sono di poco superiori a quelli del ticket pubblico. «Le tecnologie utilizzate sono in continuo aggiornamento e lo staff di professionisti, con oltre 90 medici scelti che coprono tutte le branche della medicina, sono a disposizione dei pazienti per soddisfare le più varie esigenze», la chiosa.

