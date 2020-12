FERMO Malgrado i problemi a livello sanitario, il Fermano è in vetrina nell'analisi di Italia Oggi. Il quotidiano economico ha pubblicato l'annuale report sulla qualità della vita nelle 107 province del Belpaese. Nel complesso, la nostra si piazza al 18° posto, con un netto balzo in avanti rispetto all'anno scorso, quando era al 61°. Due gli indicatori che fanno schizzare in alto il Fermano: Affari e lavoro e Sicurezza sociale. Nel primo, che considera tassi di occupazione e disoccupazione, stipendi e andamento delle imprese, la nostra provincia è al quinto posto. Spicca il dato delle imprese registrate (119 ogni mille abitanti, sesto posto) e l'importo medio dei protesti (2,35 euro per abitante, sesto posto). Il secondo, quest'anno, tiene conto anche del Covid. Il Fermano è al quarto posto. Ha uno dei dati migliori circa le morti per tumore (21,37% ogni cento abitanti, sesto posto) e sugli infortuni sul lavoro (18,89 ogni mille occupati). Numero, quest'ultimo, da cui, però, sfugge tutto il microcosmo del nero. Il tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni è del 16,53% (16° posto). L'incidenza del Covid sulla popolazione del 12,63% ogni mille abitanti (52° posto). Il tallone d'Achille della nostra provincia resta la sanità. Il Fermano è al quartultimo posto, come l'anno scorso. Alla voce Posti letto in Terapia intensiva e Terapia intensiva neonatale, addirittura, è all'ultimo: 2,87 letti ogni 100mila abitanti. Male un po' tutte le voci: dai posti letto nei reparti specialistici (114,27, 102° posto) a quelli in Ostetricia e Ginecologia (13,79 per 100mila abitanti, 98° posto), alle apparecchiature diagnostiche (200,42, 102° posto). Peggiora la voce Reati e sicurezza, dove si passa dal 30° al 41° posto. Ma il Fermano è anche terra di amanti del fitness (8 palestre ogni 100mila abitanti, 22° posto) e di scarsi lettori (3,43 librerie per 100mila abitanti, 95° posto).

