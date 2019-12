Fermo Link, è una rivoluzione treno e bus vanno a braccetto

I TRASPORTI

FERMO Dal 15 dicembre un nuovo autobus collegherà Fermo e Porto San Giorgio. Rosso e bianco, unirà i terminal delle due città. Un servizio in più per chi arriva alla stazione o deve prendere il treno. Si chiama Fermo Link ed è la prima sperimentazione di trasporto intermodale extraurbano delle Marche. La tratta è la stessa dei bus che, ogni venti minuti (103 collegamenti tra andata e ritorno nei giorni feriali), si spostano tra il capoluogo e il Comune costiero. La novità sta nel fatto che, comprando il biglietto del treno, si potrà arrivare fino a Fermo Città e il pullman sarà compreso nel pacchetto. Il servizio è stato presentato ieri mattina nel Terminal Dondero.

L'obiettivo

«Portiamo il treno a Fermo», l'esordio dell'assessore regionale ai Trasporti, Angelo Sciapichetti. «È difficile fare trasporto pubblico locale ha aggiunto e nella nostra regione è più complesso che altrove. Se riusciamo ad avere un servizio di qualità, lo dobbiamo alle aziende del trasporto pubblico». Per il sindaco Paolo Calcinato, il nuovo bus «faciliterà una serie di problematiche, incentiverà l'uso del trasporto pubblico, contribuirà a risolvere il problema dei parcheggi e ottimizzerà i tempi di viaggio». Due minuti in meno rispetto all'auto, ha assicurato il direttore regionale Marche di Trenitalia, Fausto Del Rosso. Dodici in più se perdi l'autobus e devi aspettare quello dopo. Il risparmio è pure economico. Il prezzo del biglietto da Ancona a Fermo è di sette euro. Con la macchina, tra autostrada e carburante, in media, si superano i dieci. A conti fatti, per il manager, il vantaggio è netto. Quella di Fermo non è stata una scelta casuale.

Le percorrenze

«Da tempo ha spiegato Del Rosso , stavamo analizzando percorrenze e località di provenienza dell'utenza, cercando di capire dove il trasporto pubblico su gomma potesse essere utile al trasferimento dei pendolari». I numeri hanno detto che quelli che prendono il treno a Porto San Giorgio sono abbastanza per «essere adeguatamente serviti». Servizi simili, finora nelle Marche, funzionano solo dentro Ancona, tra la stazione e Portonovo e tra stazione e Politecnica. «Ogni giorno ha aggiunto il direttore regionale ci sono 250 auto in meno in circolazione. Un bene per il nostro futuro e per quello delle nuove generazioni». I biglietti treno più bus sono già in vendita. Il servizio, che sarà valido per tutti i treni, regionali e no, partirà il 15 dicembre, insieme all'orario invernale. «Un lavoro ha ricordato il presidente della Trasfer, Fabiano Alessandrini partito da lontano. Dal 2009, con il servizio cadenzato tra Fermo e Porto San Giorgio. Una sorta di metropolitana di superficie che ha avuto il riconoscimento di Trenitalia, il primo stakeholder del trasporto nazionale e internazionale, che ci ha fatto onore di griffare il servizio con la grafica del Frecciarossa». Che, però, da queste parti continuerà a non fermare. «Le Frecce ha spiegato Del Rosso sono un servizio a mercato, frutto di strategie e politiche diverse. Con la Regione stiamo ripristinando le fermate dei treni di lunga percorrenza. I treni performanti ad alta velocità sono per le grandi stazioni, quelli funzionanti per il deflusso, per le altre».

Francesca Pasquali

