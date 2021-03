FERMO «Le maggiori restrizioni della zona rossa stanno mettendo a dura prova le imprese del settore». A dirlo è Rosetta Buldorini, presidente interprovinciale Confartigianato Estetica. «Per questi motivi - riprende - non tolleriamo più la concorrenza sleale degli irregolari, che potrebbero creare ancora più danni sia come rischio igienico-sanitario, sia come danni all'economia ed alle imprese in regola». Le attività stanno vivendo una situazione di estrema criticità e incertezza, data la specificità della propria professione che presuppone, nell'emergenza sanitaria attuale, l'importanza di rispettare le condizioni di igiene e sicurezza nei trattamenti di bellezza, ed al contempo l'esigenza di tamponare il disagio economico ad essa collegato. «Abbiamo - riprende la Buldorini - affitti, mutui, contributi e dipendenti da pagare, e la chiusura è per noi senza dubbio deleteria. Ma ora la nostra necessità è lavorare, sempre nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie che garantiscano la salute nostra, dei nostri collaboratori e dei nostri clienti». «La chiusura delle attività di estetica - rimarca a sua volta Eleonora D'Angelantonio di Confartigianato Benessere - ha provocato oltre a un evidente danno economico, un inasprimento del già elevato livello di abusivismo che affligge il settore: occorre fermare questa tendenza».

