FERMO Le difficoltà non fermano i donatori Avis. Difficioltà che sono prima il terremoto, poi la pandemia, che hanno portato a un calo della raccolta, ma non hanno intaccato lo spirito di solidarietà e dedizione, come dimostra la vicenda del plasma iperimmune. È un bilancio in chiaroscuro quello di Franco Rossi, presidente dell'Avis della provincia di Fermo, ancora alle prese per ritardi burocratici che non consentono un'attività ancora più rilevante. «Ci siamo dovuti confrontare anche con il cronico problema della carenza di personale sanitario che, attraverso le chiusura dei centri, ha ulteriormente pregiudicato la raccolta di sangue», si lamenta Rossi il quale avverte che l'Avis «non accetta che procedure concorsuali, per coprire posti vacanti in sanità, debbano avere iter complicati e soggettivi per ogni area vasta della nostra Regione». A questo si aggiunge le criticità non ancora superate legate al terremoto, che riguardano il centro di raccolta di Amandola. Ancora Rossi: «Da quattro anni i donatori dei Sibillini donano su un modulo abitativo messo a disposizione dall'Area Vasta 4, regolarmente omologato, ma con spazi ristretti». Non preoccupa, in sede di bilancio, il calo della raccolta determinato, spiega il presidente, dalla chiusura dei centri per 40 giorni. Infine, il capitolo plasma iperimmune. Conclude Rossi: «Una sfida raccolta dall'Avis di tutt'Italia, ma che ha avuto per il nostro reparto trasfusionale il riconoscimento di essere stato individuato come uno dei tre centri della regione Marche autorizzati alla selezione di donatori esprimendo il giudizio d'idoneità alla donazione di plasma iperimmune ed alla sua raccolta».

