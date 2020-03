FERMO Lavorano incessantemente da giorni, mettendo a rischio la propria salute e quella dei loro cari. Sono medici, infermieri, oss e volontari che, dentro e fuori dagli ospedali, combattono il Coronavirus. Secondo gli ultimi aggiornamenti, quindici sanitari della provincia di Fermo sono in quarantena. Un settore fondamentale che, per la Cisl, va tutelato di più e meglio. A partire dai dispositivi di protezione, cioè mascherine, saponi, guanti e camici. Il sindacato chiede che siano distribuiti a tutti i reparti e servizi, «in quantità realmente necessaria perché gli operatori possano proteggersi». Per la Cisl è inoltre necessario mettere in atto «procedure di reclutamento di infermieri e oss in modalità semplificate e snelle rispetto a quelle in essere» e che le prestazioni non urgenti siano tutte rinviate, senza eccezioni, non solo all'ospedale di Fermo, ma anche negli altri presidi della provincia. Vanno sospese spiega il sindacato tutte le prestazioni ambulatoriali, riabilitative e rieducative, verso adulti e bambini, che si svolgono sul territorio. Servono un vero controllo degli accessi in ospedale e percorsi separati per l'accesso ai servizi diagnostici di utenti con diagnosi di malattie bronco-polmonari, con azzeramento dei tempi di sosta in sala d'attesa, dice la Cisl che chiede anche la sospensione delle attività intramoenia. «La libera professione la denuncia del sindacato non può andare avanti con la sola riduzione del 50% dell'attività. Va attivato lo smart working per il personale amministrativo e i front office, qualora non ne fossero provvisti, vanno dotati subito di protezioni fisiche opportune. Bene, invece, le indicazioni impartite per limitare l'accesso di esterni agli uffici amministrativi».

