La trionfale conferma del sindaco uscente Paolo Calcinaro si traduce anche in una maggioranza schiacciante in Consiglio che consegna al primo cittadino ben 23 consiglieri dalla sua parte ed appena 9 alla minoranza. Tutta l'opposizione sarà rappresentata, con la coalizione tra sinistra e pentastellati che conquista un solo consigliere. Entrerà quindi solo il candidato sindaco Stefano Fortuna. La Lega porta a Palazzo dei Priori due consiglieri insieme al candidato sindaco Lorenzo Giacobbi. Sono 5 invece gli esponenti del centrosinistra. La costruzione del progetto Fermofutura nel capoluogo di provincia riparte dal candidato sindaco Renzo Interlenghi, che sarà accompagnato da tre esponenti del Partito democratico. I Dem stanno sull'8% a livello comunale, un terzo di quanto raccolto alle Regionali. Il resto si è perso tra altre liste di centrosinistra e sostenitori del sindaco uscente. Scatta un consigliere anche alla lista Fermo capoluogo, non ce la fanno Fermo coraggiosa ed Agire locale. Straripano i gruppi che erano già al fianco del sindaco Calcinaro. L'ammiraglia rimane Piazza Pulita, la lista fondata da Calcinaro 5 anni fa, primo partito in città con il 26, 12% dei voti (4.944 preferenze). Questo si traduce in 9 seggi . Bene anche la lista guidata dal vicesindaco Francesco Trasatti (2.955 per il 15,61%), che ne conquista 5. Risultato robusto per la squadra capeggiata dall'assessore Mauro Torresi: Non mi Fermo è fedele al suo nome e va avanti portando 5 consiglieri (2.584 per il 13,65%). Fermo Forte prende invece 775 voti per il 7,75% e Fermo si muove 1.357 per il 7,17%. Per gli sconfitti 1.996 voti di lista per la Lega (10,54%), 1.545 per il Pd (8,16%), 543 per Fermo capoluogo (2,87%), 414 per Agire locale (2,19%) e sempre 414 per Fermo coraggiosa. Infine 475 per i 5 Stelle (2,51%) e 237 per L'Altra Fermo (1,25%).

