CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO La Provincia di Fermo esprime la più viva soddisfazione per l'avvenuta sottoscrizione da parte della Regione Marche della convenzione con il Comune e la Provincia di Fermo necessaria per la realizzazione dei lavori di costruzione della rotatoria di Molini.«Con la sottoscrizione regionale si completa sostiene la Presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola (nella foto) l'iter amministrativo che dovrà condurre con celerità alla progettazione ed esecuzione dei lavori per il cui finanziamento esistono le relative risorse. Si...