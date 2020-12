FERMO La provincia di Ascoli, che ha già un'area di crisi complessa come il Fermano, potrà contare su ulteriori 135 milioni in tre anni grazie al neo costituito Fondo per il contrasto della de-industrializzazione dei territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno non ricompresi tra le aree beneficiarie dello Sconto sud. E il Fermano, che non ha Santi in Paradiso, resta a guardare. Si indigna la politica, proprio quella, evanescente, che avrebbe dovuto tutelare il Fermano, e si indignano anche i sindacati. «L'ennesimo schiaffo alla comunità» lo definisce il segretario della Cgil Fermo Alessandro De Grazia che parla di territorio schiacciato da un lato dalle più attrezzate industrie del Centro Nord e dall'altro lato dalle imprese del Centro Sud beneficiarie dei contributi. Un problema di cui abbiamo riferito in questi giorni in cronaca di Ascoli. «E' così difficile comprendere che il Fermano resterà schiacciato da una morsa micidiale? Saremo pure piccoli, tra le più piccole province d'Italia, ma ricordo alla politica l'importanza del comparto calzaturiero a livello italiano. E allora se non vogliamo rassegnarci, serve recuperare con urgenza l'ennesima ingiustizia che, le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, i giovani e le future generazioni non meritano. Noi non ci rassegneremo di sicuro» annuncia De Grazia che spiega la posizione del sindacato sulla dibattuta questione dello Sconto sud, la decontribuzione fino al 30%, e fino al 2029, per i costi del lavoro per le imprese del sud, a partire dall'Abruzzo. «La Cgil ha sempre contrastato la logica degli interventi a pioggia e sulla decontribuzione del 30% dall'Abruzzo alla Sicilia abbiamo espresso molte perplessità» afferma De Grazia, secondo cui occorre fare un passo in avanti per considerare le conseguenze dell'esclusione del Fermano sia dallo Sconto sud che dal nuovo fondo. «Gli indicatori dei salari, pensioni, disoccupazione, export, vendite al dettaglio e licenziamenti nel Fermano sono i peggiori sia rispetto gli altri territori nelle Marche, sia nei confronti delle altre regioni» afferma De Grazia che conclude: «Il sistema economico e produttivo della provincia, già provato dalla crisi del 2008, dal sisma del 2016 e dalla pandemia, con oltre 20.000 posti di lavoro persi nel settore moda nell'ultimo decennio, rischia di subire le ricadute più pesanti».

Massimiliano Viti

