FERMO La comunale di Fermo è dunque tra le prime ad avere disponibili i test del sangue utile per avere in quadro in tempi rapidi sul contagio. «Si parte con questa operazione, voluta dalla Regione, venendo incontro così alla cittadinanza - le parole del sindaco Paolo Calcinaro - che prevede anche un percorso separato e, oltre al test, verrà effettuata anche la misurazione della saturazione del sangue. Un bel servizio, importante e utile, da parte della nostra farmacia comunale». «Con il collega Giampieri avevamo pensato che quest'anno le iniziative che la Pharma.com riserva alla cittadinanza potevano e dovevano essere riservate all'emergenza Covid ha detto a sua volta l'assessore alle società partecipate Alessandro Ciarrocchi -. Consentire ai residenti un pratico ed economico accesso al test sierologico è il modo migliore con cui la Farmacia Comunale può mostrare la vicinanza ai cittadini fermani». «Consapevoli dell'importanza che rivestono le farmacie anche in questa emergenza, ovvero continuare ad essere sempre un punto di riferimento e di prossimità per molti cittadini ha rimarcato l'amministratore della Pharma.com Andrea De Santis - anche la Farmacia Comunale di Fermo ha aderito a questo servizio a favore della popolazione, svolgendo così, anche in questo particolare momento e grazie alle sue professionalità, il suo ruolo accanto ai cittadini». Come anticipato ieri, inoltre, nei prossimi giorni verrà realizzata anche un'iniziativa per distribuire gratuitamente 500 saturimetri ai nuclei over 70 della città. «Pian piano - dice ancora il sindaco Calcinaro - cercherò di dare tutti i dettagli per questo sforzo, gratuito, della comunale.

Grazie veramente al loro impegno in un momento difficile».

