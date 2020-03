FERMO La Ciip ha deciso di chiudere temporaneamente i suoi sportelli utenti aperti al pubblico fino al prossimo 3 aprile. Il servizio ai clienti resta comunque garantito, per qualsiasi operazione i cittadini possono contattare il call center del servizio clienti, ai seguenti numeri: 800 21 61 72 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30, per tutte le operazioni amministrative; 800 21 61 72 attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per segnalazione guasti; 800 457 457 attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per pronto intervento, come definito dall'Arera. Tutti i numeri verdi sono gratuiti sia da rete fissa che da rete cellulare. Si ricorda inoltre che tutti gli utenti possono utilizzare lo sportello online, registrandosi sul sito www.ciip.it, che offre tutti i servizi amministrativi con la possibilità di effettuare le stesse operazioni gestite allo sportello fisico e telefonico. il servizio al call center telefonico, gestito da operatori interni, è molto comodo e si possono richiedere, senza muoversi da casa, attivazioni, disattivazioni, subentri, volture, allacciamenti, domiciliazioni, e anche effettuare pagamenti, tramite il sito web www.ciip.it. gli operatori forniranno le relative istruzioni per completare la richiesta al telefono, tramite web o via e-mail. «Si sottolinea - rimarca il presidente Pino Alati - infine che la temporanea chiusura degli sportelli, oltre che per tutelare la salute dei nostri utenti e dei nostri operatori, è frutto della volontà di contribuire a realizzare l'obiettivo condiviso e prioritario di contenere il più possibile la diffusione dei contagi». Tra l'altro l'emergenza arriva in un momento in cui la società era alle prese con la crisi idrica e il rischio di interrompere in alcune aree l'erogazione notturna dell'acqua.

