FERMO L'aumento dei contagi nel Fermano non permette purtroppo ai presidi fermani nemmeno di sapere in tempi congrui se uno studente è positivo o meno. Le comunicazioni possono arrivare anche con quattro giorni di ritardo. Per questo motivo la Cisl ritiene che la battaglia ed il contrasto al contagio da Covid si combattano e si vincano soprattutto sul territorio, con la prevenzione e con l'individuazione dei positivi asintomatici (soprattutto studenti) attraverso una straordinaria compagna di tamponi per evitare l'assedio all'ospedale.

«A fronte di tutto ciò - afferma il segretario Donati - stiamo purtroppo assistendo a Fermo come in altri territori delle Marche, ad una timida e quindi insufficiente campagna di assunzioni di figure della prevenzione da parte di Asur. I nuovi assunti si contano sulle dita di una mano. Nonostante gli impegni assunti almeno sulla carta, da Asur Marche e Regione di potenziare gli organici dei servizi di igiene e sanità pubblica per sopperire alla carenza di figure proprie di questa Area, deputate per competenza e professionaità a seguire e monitorare i tantissimi malati in quarantena, il risultato fino ad ora ottenuto è veramente misero».Il riferimento è ad assistenti sanitari figure per le quali il SSR delle Marche è sprovvisto di graduatoria valida da cui reperire assunzioni - ma anche di figure di supporto amministrativo per quanto di competenza.

«Dove sono le nuove assunzioni? - si domanda Donati - Il risultato di queste carenze è il super lavoro richiesto a chi deve eseguire I tracciamenti dei positivi che non ce la fa più, nonostante un'abnegazione al lavoro eroica, ad essere tempestivo e preciso. Tale situazione sta diventando insostenibile».

