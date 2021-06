FERMO L'arrivo dell'estate e le vaccinazioni non debbono far abbassare la guardia. L'altra sera si è riunita la commissione sanità, presieduta da Nicola Lucci, consigliere di Fermo Forte, nella quale si è discusso di varie tematiche, dai vaccini (con la relazione di Giuseppe Ciarrocchi, responsabile del servizio prevenzione dell'Area vasta 4) fino ai temi più generali della sanità. Lo stesso presidente ha elencato una serie di criticità, emerse dal confronto con il proprio gruppo politico, tra le quali spicca il sollecito all'azienda sanitaria regionale a nominare in tempi brevissimi il nuovo direttore dell'Area vasta 4, «con l'auspicio - si legge in una nota - che sia un professionista del settore, il quale conosca il territorio e le esigenze della struttura. Si sollecita anche l'istituzione di Emodinamica, previa rimodulazione del reparto di Cardiologia, che allinei l'Area vasta 4 al resto della regione, nonché l'istituzione della robotica operatoria come elemento indispensabile di avanzamento tecnologico». Chiesto quindi l'aumento del personale in tutti i reparti per aumentare il livello del servizio, soprattutto in quelli con gravi carenze, come il pronto soccorso e infine si auspica dalla Regione una precisa informativa sulla disponibilità di finanziamenti per completare il nuovo ospedale entro luglio 2023».

