FERMO In questi ultimi mesi si è concentrata l'attenzione contro lo spaccio. Fra le operazioni più importanti quella dello scorso autunno con il blitz del Nucleo investigativo del comando provinciale di Fermo chiamato Dust Debts. I militari erano al lavoro sull'operazione da alcuni mesi. Da aprile fino a luglio, con una serie di osservazioni, pedinamenti, intercettazioni e riscontri, sono riusciti ad arginare i canali di approvvigionamento lungo la costa sia del Fermano che della provincia di Macerata riuscendo a bloccare un giro di spaccio molto importante e ramificato anche verso l'interno della provincia di Fermo. Al termine hanno fatto irruzione in sei abitazioni di altrettanti soggetti tra Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Pedaso, Fermo e Montegiorgio. Nel mirino tre italiani, due macedoni e un albanese. I sei sono stati arrestati . L'operazione, che in precedenza aveva portato già all'arresto di due persone e a tre denunce, ha permesso di recuperare centinaia di grammi di coca, hashish e marijuana oltre a telefoni cellulari, schede telefoniche, sostanze da taglio, strumenti e materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 16mila euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dust Debts è stato scelto come nome perché molto spesso gli assuntori contraevano debiti con gli spacciatori pur di procacciarsi la droga.

