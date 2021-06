FERMO In attesa di sapere cosa ha deciso la Regione per la direzione della sanità fermana, torna a farsi sentire il comitato: «Si sta perdendo troppo tempo! È ora di darsi una mossa» sbotta Bruno Nepi, caposala all'ospedale Murri di Fermo oggi in pensione. Il comitato ha scritto alla Regione, chiedendo un incontro all'assessore Filippo Saltamartini. Con Nepi ci sono Giuseppe Diomedi ex infermiere e Tania Gallucci ex insegnante, con un gruppo sempre più numeroso di fermani. La sanità è argomento molto sentito in provincia, soprattutto dopo il Covid. Il nuovo direttore d'Area Vasta 4 che deve subentrare al dimissionario Licio Livini tarda ad arrivare e le preoccupazioni aumentano. La scelta non è semplice, è lotta in politica ma l'ospedale di Fermo richiede scelte veloci. Le strategie finora adottate hanno tappato buchi, sono mancate le soluzioni a lungo termine, è mancata la progettualità. «Il problema si è esteso a reparti che erano fiore all'occhiello dice Nepi comprendo che il nuovo direttore debba essere una figura capace e siamo consapevoli che la rosa di nomi non cadrà su chi ha già rivestito il ruolo e si è dimesso, ma chiediamo tempi celeri sulla nomina, affinché il nuovo direttore possa prendere possesso di una struttura che va opportunamente osservata e per la quale vanno adottate strategie organizzative, logistiche e di gestione che non siano soluzioni tampone». Il comitato teme che, di questo passo, in autunno si resti ancora senza nomina. Allora saranno dolori, con il nuovo ospedale in costruzione e la prevedibile nuova ondata virale. Nella lettera indirizzata ieri alla Regione, il comitato fa sapere all'assessore alla sanità, al presidente Francesco Acquaroli e alla dirigente Asur Marche Nadia Storti (in foto) dell'unione di intenti che c'è con le associazioni e i sindaci fermani. Obiettivo è una sanità efficiente. Si chiede per Fermo uno specialista del territorio, non uno voluto da Roma. Non mancano le preoccupazioni: «Le ultime notizie non sono rassicuranti dice Nepi i fermani non dovrebbero pagare i danni delle cause perse, se un direttore commette errori, deve pagare per i danni provocati. Non possono essere sempre i cittadini a risolvere. Eccetto Livini, a Fermo sono sempre venuti direttori da fuori provincia».

Sonia Amaolo

