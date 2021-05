FERMO «Il Primo Maggio, in questo periodo, si celebra consentendo il lavoro». Parole del sindaco Paolo Calcinaro che ha firmato un'ordinanza per consentire l'apertura, solo per oggi, alle imprese di servizio alle persone, come acconciatori ed estetiste. L'ordinanza parte dalla considerazione della particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti nazionali assunti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19 «che hanno comportato varie fasi di sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui a tali attività viene consentito di operare». «Un'ordinanza ha commentato il sindaco - che consentirà, in deroga vista la straordinaria situazione, l'apertura di tutte le attività per i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste...ecc): il Primo Maggio è un valore assoluto, ma credo che in questo particolare periodo il lavoro si celebri consentendolo». «In questa fase, anche questo atto può rappresentare un piccolo ma importante supporto per queste categorie ha aggiunto l'assessore al Commercio Mauro Torresi - che pure hanno molto risentito delle restrizioni per l'emergenza sanitaria». Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

