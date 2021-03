FERMO Il prefetto Vincenza Filippi (nella foto) ha presieduto in videoconferenza un incontro della Conferenza provinciale permanente, Settore sviluppo economico e attività produttive, sul tema del pericolo di infiltrazioni nel tessuto economico sociale del territorio provinciale legate naturalmente alla crisi determinata dal virus. Presenti anche i rappresentanti di tribunale, forze dell'ordine e banche. Sotto esame i casi di truffe collegati anche, come è emerso durante le indagini, all'approvvigionamento di mascherine o altri dispositivi di protezione e possibili acquisizioni sospette di società in difficoltà, ora sotto l'esame della Guardia di finanza. Per altro verso, la provincia di Fermo risulta essere la prima in termini di misure di sostegno, come reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. Il prefetto, nel sottolineare come, nell'attuale delicata fase, sia necessaria la massima attenzione per il potenziale timore di infiltrazioni criminali, specie da parte di fondi stranieri, ha preso atto dell'orientamento emerso sulla base dell'intervento della Camera di Commercio regionale secondo cui gli imprenditori della zona manifestano comunque una forte resilienza e una chiara volontà di rimanere sul mercato. Il ricorso al mercato dell'e-commerce da parte delle aziende principali richiede l'attivazione di un sostegno per le piccole imprese, penalizzate dall'incremento degli acquisti online, attraverso un'opportuna opera di pubblicità e risalto delle piccole realtà locali. Dalla riunione è emersa la conferma della necessità di fare rete con le banche e gli altri attori del settore economico del territorio, per consentire la ripresa dopo gli effetti della pandemia, scongiurando il rischio di inquinamento criminale del tessuto economico produttivo locale. L'opera di monitoraggio andrà avanti anche nei prossimi giorni.

