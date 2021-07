FERMO Ieri, nel Fermano, c'è stato un nuovo contagio. Stabile a quattro il numero dei ricoverati all'ospedale Murri di Fermo (nella foto), tutti nel reparto di Malattie infettive. Si tratta di una donna di 92 anni, che ha contratto la variante Delta, e di tre persone tra i cinquanta e i sessant'anni. Nella nostra provincia, ieri, le persone in quarantena erano 72. Tra loro c'erano otto sintomatici. Porto Sant'Elpidio è il Comune con più positivi (9), seguito da Fermo e Sant'Elpidio a Mare (6) e da Pedaso (5). Sotto i cinque contagi ad Altidona, Amandola, Grottazzolina, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Montottone e Porto San Giorgio. Covid free gli altri ventinove Comuni della provincia. Un quadro quindi non allarmante anche se nel Fermano, come in tutte le Marche, l'attenzione resta alta in merito alla variante Delta e ai contagi fra i più giovani. Anzi, nei giorni scorsi le Marche erano finite nel mirino dei timori relativi a un possibile ritorno della zona gialla, con restrizioni su orari, uscite, mascherine e altro ancora. Un guaio, visto che siamo nel mezzo della bella stagione. Sul caso, come riferiamo in Regione, è tornato anche il governatore Francesco Acquaroli, il quale ha ricordato che, «come avevamo già annunciato, la nostra Regione è rimasta in zona bianca, con un tasso di incidenza ad oggi di 14,9 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti, quando la media nazionale è di 19. Un dato che ci posiziona sotto la media e ci fa conservare, almeno per ora, un ampio margine di sicurezza, perché ricordo che per entrare in zona gialla bisogna raggiungere i 50 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti. Quello che accadrà poi nelle prossime settimane nessuno ad oggi è in grado di dirlo, e per questo bisogna continuare sempre a tenere altissima l'attenzione e a non sottovalutare in nessun modo i rischi.

