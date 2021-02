FERMO I musei di Fermo riaprono dal 16 febbraio. Anche se le Marche da lunedì scorso sono in zona gialla, l'amministrazione comunale ha ritenuto che le aperture degli spazi museali solo nei giorni feriali senza spostamenti fra regioni, non rispondessero realmente alla domanda da parte di visitatori e turisti (che in città come Fermo si concentrano nei musei soprattutto nei fine settimana). Pertanto, in attesa di ulteriori disposizioni, per ora si è programmata questa data per la riapertura degli spazi museali cittadini. Dunque, dal 16 e solo su prenotazione, telefonica o email, nei giorni feriali si potranno tornare ad ammirare le Cisterne Romane, la Sala del Mappamondo, il Teatro dell'Aquila e i musei scientifici di Palazzo Paccarone. «Sia chiaro che l'apertura dei musei, dal martedì al venerdì, senza movimento fra regioni è una portata in giro, va detto, senza giri di parole - rimarca il sindaco Paolo Calcinaro soprattutto per quei musei dei centri che non sono le classiche mete del turismo di massa. Per ora programmiamo questa apertura dal 16, condizionata per non sprecare risorse che in questo periodo possono essere allocate diversamente, riapriamo con la ripartenza della mobilità regionale, ovvero fra 10 giorni. Pensiamo di riomaggiare la nostra cittadinanza con un'apertura straordinaria, per una settimana delle nostre strutture, gratuitamente per i residenti, sui weekend ovviamente deciderà lo Stato, a marzo, che comprende anche la festa della donna». Il Comune ha deciso anche di organizzare l'ingresso gratuito, e senza prenotazione, per i residenti dal 2 al 9 marzo prossimi, includendo così anche lunedì 8, festa delle donne che potranno regalarsi una visita fra le bellezze artistiche della città. Dunque, per poter visitare i musei di Fermo dal 16 febbraio è necessario prenotarsi obbligatoriamente al numero 0734. 217140 o alla email fermo@ sistemamuseo.it. Visto il lungo periodo di chiusura dei musei, vanto culturale della città, si aggiunge anche la riapertura al pubblico, senza prenotazione, della mostra fotografica dedicata a Eriberto Guidi al Terminal, interrotta con l'entrata in vigore delle interdizioni governative e che per ora, fino al 15, sarà visitabile con un tour virtuale. In attesa delle riaperture è possibile poter fare una visita virtuale della mostra sul sito www.giornatedifotografia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA