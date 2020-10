Fermo Forum nuove aule a didattica in sicurezza

IL SOPRALLUOGO

FERMO «Aule nuove, spazi luminosi e ambienti ampi, organizzati con il distanziamento più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica in assoluta sicurezza». Con queste parole, la presidente della provincia Canigola annuncia il completamento dei lavori presso il Fermo Forum dove sono state trasferite 12 classi del Liceo Scientifico T.C. Onesti. Canigola, insieme con i tecnici della Provincia, ha effettuato un sopralluogo nella struttura, in occasione dell'avvio dell'attività didattica nei nuovi spazi. «Desidero esprimere soddisfazione per il completamento dei lavori di adattamento effettuati presso il Fermo Forum, al fine di delocalizzare in questa struttura 12 classi del Liceo Scientifico» commenta e Canigola. «Gli interventi sono stati ultimati rispettando i tempi programmati. I nuovi spazi sono all'avanguardia, luminosi, ampi, idonei ad attuare il distanziamento ed a consentire di svolgere in piena sicurezza l'attività didattica. A partire da oggi sono state avviate le lezioni in presenza in queste nuove aule che sono state pensate avendo come unico obiettivo il benessere degli studenti, dei docenti e del personale scolastico. In questo periodo la Provincia di Fermo ha lavorato con grande impegno e determinazione, in sinergia con la scuola, ascoltando le famiglie, per consentire ai ragazzi del Liceo Scientifico, interessati dal trasferimento nella nuova struttura, di disporre di ambienti attrezzati ed adeguatamente organizzati per essere in linea con le misure anti Covid indicate dal Governo».

