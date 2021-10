FERMO È iniziato il mese di ottobre e con esso ha preso il via anche una nuova iniziativa proposta dalla Commissione della Vicaria di Fermo per la promozione della devozione alla Madonna del Pianto. In attesa di rivederla all'interno del santuario, la Commissione (della quale fanno parte anche il rettore del santuario e il priore della Confraternita del Pianto) ha pensato di organizzare ogni anno, a ottobre, quattro settimane di pellegrinaggio del simulacro in quattro diverse parrocchie di una stessa vicaria dell'Arcidiocesi. In questo modo è possibile avere nella propria chiesa parrocchiale la statua della Madonna ed organizzare alla sua presenza iniziative pastorali, momenti di preghiera o incontri di catechesi. La prima vicaria ad accogliere il simulacro è stata quella di Fermo, tanto che fino a ieri la Madonna è rimasta nella parrocchia di San Francesco. E da ieri fino a venerdì prossimo tocca alla parrocchia di San Giovanni Bosco accogliere il simulacro della Madonna del Pianto; poi sarà la volta della parrocchia di Santa Lucia dal 15 al 22 e infine chiuderà questo primo pellegrinaggio Sant'Antonio da Padova, dal 22 al 29 ottobre. Dopo questa data, il simulacro tornerà al santuario in attesa della sua riapertura solenne il prossimo 1° novembre, alle ore 18, con una messa presieduta dall'arcivescovo Rocco Pennacchio. «Sarà l'occasione per tornare a vivere ilsSantuario dopo mesi di chiusura - fanno sapere dalla Commissione per la devozione alla Madonna del Pianto - e per apprezzare l'ultimo intervento di restauro pittorico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA