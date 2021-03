FERMO È durata neanche mezz'ora la protesta pacifica di Claudio Fiori. Come annunciato da giorni sui social, ieri mattina il parrucchiere di Santa Caterina ha organizzato un sit in in piazza del Popolo. Si è portato una seggiola, un cavalletto di legno e un megafono. Sulla seggiola avrebbero dovuto sedersi i clienti ribelli. Il cavalletto l'ha usato per appoggiarci un cartello con su scritto Ridateci il lavoro. Ridateci la dignità. Col megafono ha letto le ragioni del suo gesto. Una protesta, quella del titolare di La pecora mannara, partita il 10 marzo, quando ha deciso di tenere il negozio aperto nonostante il passaggio in zona rossa. Fiori è arrivato poco prima delle 10.30 in una piazza semideserta. Freddo e vento non hanno aiutato la sua causa. A sostenerlo, giusto qualche conoscente passato per dimostrargli appoggio. Il trambusto di metà mattina ha, però, richiamato l'attenzione di qualche curioso. Ma è saltato il piano di fare i capelli ai passanti. Una protesta pacifica controllata a distanza da una camionetta della Polizia. Fiori aveva ottenuto il via libera della Questura e della Municipale. «Il rispetto per i morti è sacrosanto, ma il rispetto per i morti che è nella coscienza di ogni persona non deve glorificare la nuova normalità. La normalità dei diritti requisiti. Stiamo ricordando i morti ogni giorno o stiamo delegittimando ogni eventuale contestazione?», ha esordito nel suo messaggio al megafono. «Io sono qui per dire no. Dire no è un piccolo gesto, ma con una potenza enorme. Il no pronunciato nei modi e nei momenti giusti contiene il potere di migliorare il mondo. Ci dicono che, per salvare la nostra vita, dobbiamo rinunciare alla vita. Io rivoglio il mio lavoro, rivoglio la mia dignità», ha aggiunto, prima di smontare il cavalletto e lasciare la piazza. L'apertura fuorilegge, prima, la protesta di ieri, poi, hanno smosso le acque dei social. Alcuni colleghi hanno preso le distanze da Fiori. Giorni fa, il sindaco Paolo Calcinaro aveva aspramente criticato l'alzata di testa del parrucchiere.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA