FERMO Doppio appuntamento per il garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli. Primo incontro con il prefetto Vincenza Filippi, nell'ambito della serie di confronti, iniziata partendo da Ancona, che l'Autorità di garanzia ha inteso attivare con i prefetti. «Una prima riflessione condivisa sottolinea Giulianelli che ci ha permesso di entrare nella specificità di alcune situazioni contingenti». Tra le diverse tematiche poste in primo piano, quelle riferite alla sfera d'intervento su infanzia e adolescenza, alla realtà dei minori stranieri non accompagnati, agli arrivi dall'Afghanistan e all'ospitalità da offrire. Al centro dell'attenzione anche la situazione degli istituti penitenziari. Secondo appuntamento, poi, alla Comunità di Capodarco, con don Vinicio Albanesi e il direttore Riccardo Sollini. «Anche in questo caso - evidenzia Giulianelli - i minori sono stati oggetto di ampia riflessione. Ma è stata anche l'occasione per l'avvio di un percorso sulla realtà delle comunità d'accoglienza, che intendiamo portare avanti a partire dalle prossime settimane». Il garante ha avuto modo di visitare un'altra struttura dedicata alle vittime di violenza, che fa capo alla stessa Comunità fermana. Nel corso del colloquio non è mancato un approfondimento sulla situazione delle persone in fuga dall'Afghanistan, con la Comunità di Capodarco che è stata una delle prime a rendersi disponibile per l'accoglienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA