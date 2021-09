FERMO Dopo il pensionamento del pediatra Alberta Gentili, con l'ambulatorio a Fermo, l'Area vasta ha attivato le procedure previste dalla norma contrattuale. La Direzione ed il Distretto sono riusciti a ottenere la disponibilità di una dottoressa pediatra e ieri, insieme al sindaco Paolo Calcinaro e tutto lo staff tecnico, si è proceduto ad effettuare un sopralluogo a Santa Petronilla, luogo individuato per posizionare l'ambulatorio. Il Comune di Fermo metterà a disposizione i locali e l'Av 4 provvederà a effettuare tutte le operazioni per rendere attivo l'ambulatorio in tempi brevi; si ipotizza l'avvio nei primi giorni del mese di ottobre, di cui sarà data comunicazione all'utenza. Naturalmente in futuro potrà essere utile pensare all'utilizzo di questi locali anche per altre attività sanitarie, con il supporto dell'Ordine dei medici. «La Direzione e il Distretto Sanitario - si legge in una nota - ringraziano il pediatra che ha dato la sua disponibilità per dare continuità all'assistenza sanitaria dei soggetti in età pediatrica nel Comune di Fermo. Inoltre si sono anche iniziati i lavori di ritinteggiatura dei locali della struttura residenziale e riabilitativa di Porto San Giorgio che saranno ultimati a breve; prevista la riapertura il 20 settembre poiché risulta essere strategica per l'assistenza territoriale dell'Av 4». Infine domani inizieranno i lavori all'ospedale di Comunità di Sant'Elpidio a Mare, un progetto già previsto dalla precedente Direzione, per dieci medici di medicina generale che potranno garantire l'assistenza primaria in rete alla comunità.

