FERMO Digitalizzazione e informatizzazione: il Comune di Fermo sempre più vicino ai cittadini. E' operativo il link https://fermo.nuvolaitalsoft.eu/sue/ (accessibile anche sull'home page del sito comunale) con cui gli operatori professionali possono presentare pratiche edilizie in modo snello e veloce, senza doversi presentare allo sportello. Nell'ottica di una sempre maggiore informatizzazione dell'attività amministrativa dell'ente, l'amministrazione per il tramite del Sue (Sportello Unico per l'Edilizia) ha attivato questo portale informatico dedicato alla presentazione delle istanze di natura edilizia. La domanda, correttamente inserita, sarà automaticamente protocollata e il professionista riceverà gli estremi identificativi della stessa. Inoltre, ogni passaggio dell'iter istruttorio sarà gestito per il tramite della piattaforma consentendo al professionista di monitorare tutto il percorso concessorio. Il nuovo sistema informatico sostituirà la trasmissione tradizionale e già vigente a mezzo Pec, che resterà valida, per il momento, solo per le domande di condono, i certificati di destinazione urbanistica e per il demanio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA