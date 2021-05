FERMO Davanti alle porte, i più affezionati ci sono arrivati che erano ancora chiuse. Gli altri man mano, secondo le prenotazioni. Partenza col botto per le palestre. Un giorno attesissimo, sette mesi dopo la serrata. «Eccoci qui», dice Alessandra Corradini della Colosseum di Fermo. Che resterà aperta tutta l'estate per far recuperare i mesi di abbonamento persi. «Preferisco perderci qualcosa, ma non la fiducia dei clienti che ormai sono di famiglia», spiega la titolare. Solleva un bilanciere che sembra pesantissimo Marco Piermartiri. «Sono carico. Avevo tanta voglia di ricominciare, di riavere un po' di normalità», dice prima di riprende ad allenarsi. «Mi è mancato tanto», spiega Vito Meraviglia e indica gli attrezzi distanziati. «La palestra aiuta a stare bene fisicamente e mentalmente. Le chiusure sono state troppo davvero lunghe e ingiustificate», aggiunge. Ad allenarsi, ieri, non c'erano solo giovani. Rosa Concetti ha ottant'anni, ma sembra quasi una ragazzina. «Fare movimento di mattina mi fa stare bene, mi dà energia per affrontare la giornata. Non vedevo l'ora di tornare», dice con un sorriso. Finito il turno, via negli spogliatoi. Ma niente docce, che restano vietate. «Sarà un problema. Come farà chi si allena in pausa pranzo e poi deve tornare al lavoro?», si chiede Gaetano Di Donna della O2 di Campiglione. «Anche l'anno scorso ci hanno fatto riaprire il 24 maggio. Speriamo non vada a finire allo stesso modo. Se ci faranno chiudere ancora dopo l'estate, potrebbe essere l'ultima volta», prosegue il gestore della palestra. Anche lui spiega , se ha riaperto, è stato solo per i clienti. Per fargli recuperare quello che hanno pagato senza poterlo sfruttare. Anche se il periodo, per le palestre, non è dei migliori. E, infatti, chi può si sposta all'aperto, «così i clienti si sentono più sicuri». «Ci mettiamo nei panni dei tesserati, anche se i costi di gestione che dobbiamo sostenere sono altissimi», dice ancora Di Donna. Davanti a uno specchio Marco Ferroni allarga e stringe le braccia. «È una liberazione essere tornato. Allenarmi in garage, da solo, non era la stessa cosa. Ero andato giù di morale. La palestra è un ambiente familiare e sano. Fa bene al corpo e alla mente».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA