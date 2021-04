FERMO Da un lato l'organizzazione del trasporto scolastico con un numero sempre maggiore di studenti che tornano in classe per ques'ultimo scorcio di anno scolastico dopo le limitazioni dei mesi scorsi legate alla pandemia. Dall'altro il problema degli episodi di teppismo che purtroppo continuano a manifestarsi. Nei giorni scorsi, come abbiamo riferito, si è verificato un altro episodio con una vera e propria sassaiola contro un un autobus della linea Fermo-Porto San Giorgio mentre si trovava a passare nei pressi della rotatoria di Santa Petronilla, sulla stradone che da Porto San Giorgio sale verso Fermo. Un attacco insensato con grave pericolo per i passeggeri che per il personale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito anche se è andato in frantumi un vetro.«L'automezzo della Steat - rimarca ora il sindacato Usb - che è stato oggetto di una sassaiola da parte di sconosciuti riporta alla mente altri episodi del recente passato, altrettanto gravi e pericolosi, denunciati da Usb, che aveva anche avanzato una formale richiesta al prefetto di Fermo per l'istituzione di un tavolo istituzionale, con parte attiva anche dell'organizzazione sindacale, per affrontare il problema nel suo complesso. Purtroppo dobbiamo constatare che finora non ci sono stati riscontri. Per questo abbiamo reiterato la richiesta alla Prefettura per l'istituzione e la convocazione di un tavolo istituzionale sulla sicurezza poiché siamo fortemente preoccupati per l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini, vittime di una situazione non più accettabile e sostenibile. Nello specifico dell'ultimo episodio, che ha coinvolto un operatore di esercizio aderente alla Usd, esprimiamo tutta la nostra solidarietà al lavoratore riservandoci di affiancarlo e sostenerlo nell'ipotesi di denuncia-querela da presentare presso le sedi competenti». Nel recente passato erano in effetti avvenuti episodi analoghi e lo stesso presidente della Steat Fabiano Alessandrini aveva lanciato l'allarme sul caso.

