FERMO «Consideriamo l'istituzione di un Liceo coreutico nel Fermano una tappa importantissima dell'azione sinergica tra attività formativa di qualità e territorio». La Lega, attraverso l'assessorato all'istruzione della Regione guidato dall'ex vicepresidente della Commissione Cultura della Camera Giorgia Latini ha predisposto ogni procedura di competenza per consentire al corso di avviarsi già dal prossimo anno scolastico. «Continuerà inoltre - si legge in una nota - l'attività di sensibilizzazione del ministero e del ministro Azzolina perché sblocchi uno stallo originato dalla mancanza di una parte residua del budget necessario all'attivazione del corso. Location, struttura tecnica e amministrativa sono infatti già garantite». Il punto sull'attività della Lega a favore dell'istituzione del Liceo coreutico del Fermano porta la firma dell'assessore Giorgia Latini, dell'onorevole Mauro Lucentini e del consigliere regionale Marco Marinangeli. L'obiettivo è consentire il più velocemente possibile il completamento dell'iter acquisendo l'ok del governo all'erogazione fondi necessari a completare l'operazione. «È paradossale che un governo paralizzi per soli 70mila euro destinati alle docenze la nascita di un circuito virtuoso come quello che il Liceo coreutico attiverebbe per il territorio Marche sud», concludono Latini, Lucentini e Marinangeli.

