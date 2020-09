FERMO

Condannato, per diffamazione aggravata, Massimo Rossi. Ieri mattina, il giudice di primo grado del Tribunale di Ascoli ha comminato all'ex consigliere comunale 400 euro di multa. La sentenza riguarda il caso Emmanuel. In particolare, alcuni commenti social di Rossi, scritti nel luglio 2016, e rivolti alla supertestimone Pisana Bachetti. «Esprimo grande amarezza. Ritengo questa decisione assolutamente ingiusta e lesiva del diritto di svolgere compiutamente funzioni politico-istituzionali», le parole di Rossi che, assistito dall'avvocata Cristina Perozzi, ricorrerà in Appello. Intanto, continua a professarsi innocente. «Non ho usato assolutamente espressioni offensive o diffamatorie. Se la signora in questione ha subito da altri offese o minacce, in seguito alle affermazioni da lei postate nei social e riportate dalla stampa, la cosa non può essere imputata a chi, nella propria funzione politica, ha espresso considerazioni e perplessità al riguardo in un momento di forte tensione». «Purtroppo prosegue Rossi , questo tristissimo strascico della tragica ferita ancora aperta nella città è un prezzo che viene chiesto di pagare a chi come me non si gira mai dall'altra parte, non esitando a prendere posizione e a condurre battaglie democratiche quando sono in gioco i diritti umani dei più deboli e la civiltà di una comunità». Canta vittoria, invece, la parte lesa. «Esprimo, unitamente alla mia assistita, soddisfazione per la sentenza», scrive in una nota l'avvocata Laura Dumi, la quale ricorda anche la condanna di Rossi al pagamento di una provvisionale di 3mila euro. «Viene restituito prosegue il giusto onore alla reputazione di Pisana Bachetti e censurata la condotta di chi non esitò a diffamarla, gettando ombre sulla sua credibilità per mere ragioni propagandistiche e per condizionare l'opinione pubblica a favore di un'idea preconcetta, di aprioristica adesione alla versione fornita dalla vedova di Emmanuel, Chimiary».

