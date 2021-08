FERMO Come ogni estate, anche quest'anno si registra un calo di donazioni del sangue a fronte di una maggiore richiesta che, invece proprio nel periodo estivo, diventa importantissima. Un'emergenza che ritorna puntuale e che, si spera, possa essere superata. Da qui nasce, la campagna promossa dall'Avis nazionale dal titolo Prima di andare in ferie passa a donare. L'Avis provinciale di Fermo si unisce a questo appello con la sua nuova presidente, Elena Simoni (nella foto), da anni impegnata nel mondo del dono nell'Avis comunale di Altidona e da luglio scorso come responsabile provinciale. «Nel ringraziare i donatori del Fermano per il risultato ottenuto (in controtendenza rispetto al nazionale), voglio rivolgere un appello a quanti siano nelle condizioni di donare sangue e plasma visto il momento di necessità nazionale e regionale; - sottolinea la presidente Simoni -: il centro trasfusionale di Fermo ha registrato un dato in crescita rispetto a luglio dello scorso anno (esattamente 141 donazioni in più). Un buon risultato dovuto anche a tutto il personale del centro trasfusionale ed in particolare al primario Giuseppina Siracusa che ha operato in sinergia con lo staff avisino provinciale della chiamata unica dei donatori. Tra l'altro colgo l'occasione per fare i complimenti, con grande orgoglio, alla dottoressa Siracusa per il nuovo e prestigioso incarico di direttore del Dipartimento trasfusionale regionale. Sono convinta che il lavoro e la sua professionalità porteranno un valore aggiunto al sistema trasfusionale marchigiano. Infine, da neo presidente dell'Avis provinciale del Fermano, ringrazio il consiglio direttivo per la fiducia accordatami ed auguro a tutti noi buon lavoro per il raggiungimento di importanti risultati a servizio della collettività».

