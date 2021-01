FERMO C'è tempo ancora fino a sabato prossimo per presentare la domanda relativa all'avviso pubblicato in home page sul sito del Comune di Fermo (www.comune.fermo.it) e alla voce bandi e gare, sugli interventi in favore di bar, pizzerie al taglio, gelaterie e simili, che hanno subìto i provvedimenti restrittivi adottati sul tutto il territorio nazionale. Possono beneficiare del contributo i soggetti: che svolgono attività prevalente di pizzerie al taglio; bar che somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo effettuando tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; bar-caffè e simili che somministrano bevande, comprese quelle alcoliche, dolciumi e aperitivi; bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè che somministrano prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari. I richiedenti possono presentare la domanda mediante la presentazione di un'istanza di autocertificazione regolarmente compilata e sottoscritta, utilizzando il modello, unitamente alla dichiarazione ex art. 28 DPR 600-73, disponibile sul sito internet del Comune nella sezione bandi e gare e in home page, e trasmessa via pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.fermo.it o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fermo.

