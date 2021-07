FERMO Bandiera Blu in pericolo? La Lega chiede lumi annunciando un'interrogazione ma l'amministrazione rassicura: «Documentazione inviata in maniera non tempestiva». Tutto nasce da una comunicazione con la quale la Fee invitava il Comune a inviare la documentazione relativa a quanto comunicato per l'ottenimento del vessillo. «Il Comune non ha presentato i documenti obbligatori sollecitati dalla Fee, l'ente che conferisce il riconoscimento scrive il gruppo consigliare della Lega risultato: bandiera revocata e divieto di concorrere per il 2022». A breve depositeranno l'interrogazione perché il gruppo ritiene sia «importante che la verità venga a galla e che chi avesse fatto errori se ne assuma la responsabilità. Chiediamo conto della revoca al Comune di Fermo». Di fatto però la città non rischierebbe nulla. «Nessun requisito da noi dichiarato è venuto meno, niente sull'analisi dei servizi spiega il sindaco Paolo Calcinaro : il problema è stato causato dal fatto che un ufficio non ha inviato tempestivamente la documentazione, compresa la richiesta delle Bandiere Blu, in adempimento ai compiti previsti dalle procedure. Ci siamo sentiti, tutto dovrebbe rientrare e risolversi: è vero, la Fee ci ha scritto, però non che avrebbe sospeso la Bandiera Blu». L'ottenimento del vessillo era stato comunicato a maggio: a essere premiate le spiagge del litorale fermano, quindi Casabianca, Lido e Marina Palmense. Fermo è uno dei tre Comuni della provincia, ad aver ottenuto il riconoscimento con Pedaso e la new entry Altidona.

