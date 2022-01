FERMO Assessorato all'Ambiente e Fermo Asite hanno messo in campo da ormai due anni forze e risorse per far fronte all'emergenza pandemica con una raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare per i soggetti posti in stato di quarantena. Ultimamente però, con il numero in crescita delle persone in quarantena, arrivato a ben oltre 1.000, per dar modo ai soggetti destinatari della raccolta domiciliare speciale di accelerare i tempi di questo servizio, curato con uno spiegamento di ben 6 operatori della Fermo Asite e che si attiva a seguito delle comunicazioni che arrivano da parte della sanità locale, si è ritenuta importante la collaborazione dei cittadini che si trovino in questa condizione di isolamento temporaneo, i quali - non appena viene comunicata loro la quarantena - potranno immediatamente contattare la Fermo Asite scrivendo ad un indirizzo email dedicato: covid@asiteonline.it, per indicare il loro recapito, numero di telefono e indirizzo, ed essere inseriti negli elenchi della raccolta speciale. «Un canale alternativo che si somma alla comunicazione Asur che resterà », commenta l'assessore all'Ambiente Alessandro Ciarrocchi che insieme al direttore generale ed al direttore dei servizi raccolta ha pensato di fronteggiare l'emergenza riorganizzando i servizi ma anche ricorrendo a questa semplice opzione. La Partecipata del Comune, nel rispetto della privacy, provvederà ad erogare il servizio differenziato. Altro necessario accorgimento nel settore Ecocentro, sempre più congestionato anche per l'accesso dei rifiuti Covid da tutta la provincia. Rimarrà chiuso, dalla settimana entrante e per due settimane, agli utenti privati nelle sole giornate di martedì e venerdì. Rimarrà regolarmente aperto per i privati nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato nei seguenti orari: dalle ore 6 alle 11:30, nel pomeriggio (escluso il sabato, solo al mattino) dalle ore 13 alle ore 18. Per informazioni: 0734 621177 - www.asiteonline.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

