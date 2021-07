FERMO Ancora controlli di polizia e finanza: identificate più di 190 persone e verificati circa 90 veicoli con circa 40 multe. Nel mirino soprattutto Tre Archi e Porto San Giorgio. In particolare a Porto San Giorgio blitz nelle piazze Torino, Mentana e Gaslini nelle quali sono stati identificati numerosi ragazzi; in piazza Gaslini è stato controllato un giovane che è stato segnalato dal cane della Guardia di finanza. Nascosta tra le pieghe interne della mascherina di protezione gli operatori hanno trovato uno spinello di hashish. L'Unità cinofila ha consentito di trovare anche un altro spinello nella tasca dei pantaloni. Sostanza stupefacente sequestrata e giovane segnalato alla Prefettura. Nella stessa area, occultata tra i giochi per bambini, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, ulteriori due grammi di hashish suddivisi in quattro dosi e un ulteriore spinello, molto probabilmente abbandonati dall'utilizzatore o dallo spacciatore alla vista del personale della polizia. L'attenzione si è concentrata in particolare su Porto San Giorgio per la segnalazione di numerosi ragazzi (e ragazze) ubriachi che a volte creano problemi di ordine pubblico soprattutto durante i fine settimana, quando in città arrivano anche tanti ragazzi da altri centri.

