FERMO Altri punti vaccinazione nel Fermano. A chiederli è la Spi Cgil che parte da una considerazione: per gli ultraottantenni, fossero anche autosufficienti, percorrere lunghe distanze non è agevole. Da qui la richiesta che il sindacato rivolge al direttore dell'Area vasta 4, Licio Livini. Ieri sono partite le prenotazioni per i vaccini, ma sul dove si faranno i dubbi non sono stati ancora tutti sciolti. Per adesso, le certezze sono due: l'ex ospedale di Montegranaro e l'ex scuola elementare di Amandola. L'altro ieri, il passo in avanti del sindaco di Fermo, che ha annunciato sui social un quasi certo terzo punto in città, ha costretto Livini a fare chiarezza. Si ragiona su un punto vaccini a Fermo, forse il Fermo Forum, ma non è detto, ha spiegato. Perché affittare la struttura costa e le dosi da somministrare al giorno circa trecento in tutta la provincia non giustificherebbero l'affitto. A meno che il Comune non decida di mettersi le mani in tasca. Ma la l'attivazione di una terza sede rischia di creare maretta tra i Comuni della provincia. «Perché Fermo sì e noi no?», ci si lamenta in Valdaso. «C'è anche Montegiorgio», entra in campo la media Valtenna. Insomma, tutti a chiedere un punto vaccinale di prossimità. Richieste pressanti che Livini ha stoppato sul nascere: i punti vaccino saranno due, tre, nel caso, con quello di Fermo, ha spiegato, mettendo le mani avanti. Come a dire: non fatevi aspettative non realizzabili. In direzione opposta marcia il sindacato dei pensionati, che si mette a disposizione degli ultraottantenni per aiutarli con le prenotazioni e che sollecita più punti vaccinali nel Fermano. «Non tutti gli over 80, anche autosufficienti, spiega il segretario dello Spi Cgil, Paolo Filiaci hanno la possibilità di recarsi in punti che per alcuni sono distanti più di trenta chilometri. Per questo, chiediamo al direttore dell'Area vasta 4, con la necessaria autorizzazione dell'Asur di Ancona e della Regione Marche, di attivarsi per attrezzare altri punti di vaccinazione nel territorio provinciale». Un mezzo caos, insomma. Così, ci si ritrova con le prenotazioni partite ieri, due punti vaccino tra cui scegliere, un terzo che forse verrà attivato e gli anziani che si sono prenotati che, se il terzo punto partirà, dovranno essere richiamati per sapere dove andare a vaccinarsi.

f. p.

