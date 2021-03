FERMO «Alla fine del 2021 in provincia saranno 42 i medici di famiglia che dal marzo 2019 avranno lasciato la professione e attualmente solo il 10% rimpiazzato»: è più di un grido d'allarme quello che lancia Luigi Silenzi (nella foto), responsabile di Cna Pensionati della provincia. Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi durante la Conferenza dei sindaci sulla sanità. «Nell'ottobre 2018, nel corso di un convegno - riprende - organizzato a Porto Sant'Elpidio da noi di Cna Pensionati, mentre si evidenziava l'importanza del nuovo ruolo del medico di famiglia e della crisi dovuta alla scarsità del numero, Paolo Misericordia della Fimmg presentò dei dati che dimostravano che nel giro di pochi anni ci saremmo trovati con un forte ridimensionamento dei medici di famiglia e quindi dei medici di base. Oggi vediamo che la discussione viene ripresa ma non può fermarsi al piano dialettico». All'epoca non c'era nessun sospetto che ci sarebbe stata da affrontare la pandemia che oggi aggrava ogni situazione. «Da allora - ricorda Silenzi - quasi nulla è stato fatto. La riconferma? Solo nel caso di Amandola, tra il 2020 ed il 2021 sono andati in pensione due medici su quattro, il terzo entro quest'anno raggiunge la pensione, senza essere sostituiti. Un intero territorio, comunità significative di circa 4.000 famiglie, private del diritto alla salute. Voglio lanciare l'appello ai decisori di competenza perché affrontino sia l'emergenza che la prospettiva. I dati non sono una scoperta di queste ore perché è evidente che la difficoltà è presente in tutto il territorio: da marzo 2019 al marzo 2020 sono andati in pensione 16 medici di famiglia e solo 3 sono stati sostituiti a titolo pieno e 4 parzialmente. Ancora: da marzo 2020 a oggi sono pensionati 13 medici, nessuno ci risulta, alla presente data, sostituito e le previsioni marzo-dicembre 2021 danno 13 medici con la possibilità di definire il rapporto di lavoro per limiti di età». Il dato complessivo proiettato di circa 38 figure di medici di famiglia in meno dimostra la gravità e la serietà della denuncia, visto che circa 40.000 cittadini dovranno cercarsi un nuovo medico di famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA