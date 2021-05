FERMO «Acqua passata». Due parole per dire che le vaccinazioni nelle aziende non hanno più senso. Steat compresa, che di dipendenti da vaccinare ne ha quasi 130. E che, da mesi, chiede di poterlo fare in autonomia. «Arrivati a questo punto, con le prenotazioni aperte per gli over 40, non ha più senso parlarne. È chiaro che, nelle Marche, non ci sono i vaccini. Dovremo chiederci come mai», dice il presidente della Steat, Fabiano Alessandrini. Che, a suo tempo, aveva interessato il prefetto Vincenza Filippi della questione. E che, con le associazioni di categoria, ha scritto alla Regione. «Tutto tace. Mai una risposta. Eppure, ci siamo accreditati con l'associazione datoriale nazionale. Possiamo fare i vaccini internamente. Abbiamo un ambulatorio e medici del lavoro convenzionati che hanno dato la disponibilità a farli. Ma è inutile parlarne ancora. I nostri si stanno prenotando per fasce d'età. La vaccinazione nelle aziende è una bufala, finita prima di cominciare. Solo fumo negli occhi». Ma non c'è solo questo. A fare il sangue amaro alla Steat c'è pure la questione degli autisti e dei bigliettai una novantina in tutto che non hanno potuto vaccinarsi. «Un altro scandalo», lo definisce Alessandrini. «Della scuola prosegue sono stati vaccinati tutti. Ma, nella filiera scolastica, non rientra a pieno titolo anche il trasporto pubblico?», si chiede il presidente della Steat, che parla di «occhio strabico sulla vicenda» da parte della Regione. «Non pretendo che vengano vaccinati gli amministrativi, come è stato fatto nelle scuole. Ma gli autisti, perché no? In alcune regioni è stato fatto. Invece, qui, per il trasporto pubblico, tutto è stato lasciato sul groppone delle aziende». Due pesi e due misure, secondo Alessandrini, che aggiunge: «È incredibile e offensivo. Sembra che il settore trasporti, dalle aziende al sindacato, non abbia peso. E che la scuola esista solo dentro i plessi. Del trasporto si ricordano solo nei tavoli di concertazione. Perché qualcuno, a scuola, gli studenti deve portarceli. Eppure, siamo l'unica categoria che non si è mai fermana con il Covid. Ma questo sembra non contare».

