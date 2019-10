Fermano senza infrastrutture 30 anni di promesse disattese

LE OPERE

FERMO Mai come in questi giorni di dibattito aperto sull'area di crisi complessa del distretto pelli-calzature fermano-maceratese si parla di infrastrutture, e ci si accorge che sono carenti. Rappresentano a detta di tutti uno dei principali problemi della piccola provincia delle Marche. Un nodo mai risolto che crea infiniti problemi alle aziende, ai residenti e agi stessi Comuni. Ora da qualche settimana ( si sa che tutti guardano alle Regionali del prossimo anno) le infrastrutture sono tornate prepotentemente al centro dell'attenzione. Lo stesso assessore regionale al bilancio Fabrizio Cesetti proprio su questo aspetto ha concentrato un suo intervento. L'uomo della borsa in Regione, l'uomo di riferimento nel Fermano, si occupa di fondi e ci punta, perfettamente consapevole che la classe politica con la partita aperta sull'area di crisi si gioca la credibilità. E' chiaro anche ai muri che per rilanciare l'economia servono le strade, collegamenti, rete internet. Diversamente dei 40 comuni fermani pochi possono viaggiare in linea con i tempi che corrono, anzi, sono scollegati dal resto del mondo. Tre, dunque, sono le direttrici sulle quali si ragiona in questi giorni di speranze di attingere dall'area di crisi per risollevarsi: prosecuzione della terza corsia fino a Pedaso, prosecuzione della mezzina e la sempre eterna Mare-monti. Tra queste s'insinua anche il nuovo ospedale provinciale sul quale fino ad oggi sono state spese solo parole. Da qui dunque si passa per risolvere il problema che blocca l'impresa, la produttività, e incide pesantemente sull'economia. La Regione informa: mette in bilancio 11 milioni dei fondi dello sviluppo e coesione.

Gli interventi

«Chiederemo questo perché è alla portata» dice l'assessore Cesetti. Sulla Mezzina, tra le opere previste, ci sono la rotatoria tra Torre San Patrizio e Monte Urano, i lavori a ridosso dell'ospedale, la strada corta di Torre San Patrizio, la rotatoria di San Marco alle Paludi. Sono già iscritti a bilancio 5 milioni per la Lungotenna, il primo tratto della Mezzina partendo dalla porta nord della provincia che è Porto Sant'Elpidio. Nel piano di riqualificazione e riconversione c'è il tratto Servigliano-Amandola per un investimento indicato in 50 milioni. Soldi necessari a sistemare 18 km di strada larga 10,5 metri tutta curve. Una ristrutturazione difficile perché, nelle modifiche, si deve tenere conto dell'ambiente. Oltre a questo «ci metteremo la partita delle scogliere emerse a Porto Sant'Elpidio afferma Cesetti - abbiamo chiesto 29,5 milioni e la Regione ne mette in bilancio 4,5/5».

Le risorse

All'interno del progetto sono state inserite risorse regionali «per dire al Governo: guardate che noi cofinanziamo, abbiamo messo 11 milioni sulla mare-monti e la mezzina, 5 milioni sulla variante di Molini Girola e i lavori dovrebbero partire a breve, 3 milioni sulla circonvallazione di Amandola. Questo è quello che noi mettiamo sul piatto nella trattativa con il Governo». La Regione ci mette i soldi e Cesetti ci mette la faccia sulle infrastrutture, lo dice chiaro e tondo: «su questa partita ci si gioca la faccia una intera classe dirigente». Consapevole della necessità di recuperare una criticità rimasta irrisolta per troppo tempo. Di infrastrutture nel Fermano si parla da 30 anni. Progetti come la Mare-monti sono rimasti appesi al chiodo a lungo e adesso tornano d'attualità grazie alle risorse destinate all'area di crisi. Da un lato ci sono le imprese e dall'altro i mancati collegamenti, il problema viabilità. Imprese e infrastrutture camminano su binari separati ma devono essere strettamente collegate.

Diversamente non può esserci sviluppo, competitività, e le aziende chiudono. Impossibile per l'impresa muoversi nei tempi richiesti dalla produttività. Non basta il bel paesaggio a rilanciare l'economia e sconforta che, seppure le distanze tra mare e monti siano minime, nell'attraversata tra l'est e l'ovest pare non si arrivi mai. In questi giorni si ha la netta impressione che l'assessore regionale, in passato presidente della provincia di Fermo, consapevole della posta che c'è in gioco, si senta coinvolto particolarmente su questa sponda locale. Il dossier numeri alla mano mostra le carenze: «il rilancio della manifattura, dell'agroalimentare, del turismo non può prescindere dal forte intervento infrastrutturale spiega l'assessore - per questo abbiamo indicato, nel piano di riqualificazione industriale ,interventi come la mare-monti, la mezzina, la terza corsia, le scogliere emerse».

Sonia Amaolo

