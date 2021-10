Farmacia comunale in prima linea «Più servizi e utile da 35mila euro»

IL CONSIGLIO

FERMO Punto in Comune sui servizi per la comunità. Sono quelli delle Partecipate, Pharma.com, Fermo Asite e Solgas. A tracciare un bilancio l'assessore alle Partecipate Alessandro Ciarrocchi, al quale è seguito, nell'assise del Consiglio di ieri, anche l'intervento dei tre presidenti, rispettivamente Andrea De Santis, Alberto Paradisi e Emanuele Corradi.

Ciarrocchi ha messo in luce il buon operato dei tre amministratori cui, prima di lasciare la parola, ha rivolto i complimenti per i risultati conseguiti. In particolare ha sottolineato come «la farmacia comunale di via Medaglie d'Oro si conferma punto di riferimento sanitario per la città, soprattutto nel periodo dell'emergenza. Un presidio che si è attivato per andare incontro alla cittadinanza, prima con i saturimetri, poi con test sierologici, con i tamponi, quindi come supporto alle prenotazioni per i vaccini e ora con le vaccinazioni vere e proprie, erogate in loco che hanno superato le mille somministrazioni, anche in orari straordinari, senza contare i Green pass stampati a quota 2mila e i 1500 tamponi al mese. Società che conta un importante utile di 35mila euro». Dal fronte sanitario a quello dei servizi, dalla raccolta dei rifiuti alla mensa scolastica e alla manutenzione di verde e spiagge curati dalla Fermo Asite per cui Ciarrocchi ha messo in evidenza che «dopo un 2020 condizionato dalla pandemia, l'andamento è tornato positivo già nel primo semestre dell'anno 2021, nel quale si è rilevato un utile di oltre 200mila euro». Per Ciarrocchi «l'azienda è pronta ad affrontare nuove sfide come l'ammodernamento del sistema di raccolta dei rifiuti, con nuovi strumenti, soprattutto con l'obiettivo di limitare il porta a porta, creare degli spazi idonei in ogni quartiere e tendere verso una raccolta puntuale e non solo premiale». «L'attenzione del Cda è ora rivolta al biodigestore che ha ricevuto l'autorizzazione provinciale». Sanità e servizi ambientali e a domanda individuale che chiudono il trittico con gas e energia della Solgas e di cui l'attuale Cda ha ereditato, grazie al lavoro dell'ex amministratore Filippo Ercoli, numeri di bilancio in salute. La Solgas opera dal 2002 nel mercato della vendita del gas naturale e dal 2017 nella vendita dell'energia elettrica. Negli ultimi anni il numero di clienti del gas è pressocché stabile mentre quello dell'energia è aumentato e questo è motivo di soddisfazione. Inoltre «la Solgas, a differenza di altri concorrenti, non ha - ricorda Ciarrocchi - una struttura commerciale che darebbe una forte spinta per l'acquisizione di nuovi clienti e questa sarà la prossima sfida anche in virtù della fine prossima del mercato tutelato».

«L'azienda è solida e ben amministrata e produce risultati soddisfacenti. Ciò non toglie che è necessario guardare avanti, e come già detto in passato, in prospettiva del mercato libero, si impongono scelte forti sulla sorte del nostro gioiello. Fra le ipotesi, quella più praticabile e longeva appare quella di procedere a una fusione con altro socio pubblico con il Comune di Porto San Giorgio, per creare una società più forte grazie anche all'aiuto del privato. Un'operazione che stiamo studiando con attenzione, per cui i nostri consulenti stanno lavorando».

