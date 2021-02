Farmaci alle famiglie isolate In strada l'incubo ghiaccio

L'ENTROTERRA

MONTEFORTINO Ha risposto prontamente in tutti i comuni dell'area montana la macchina organizzativa per liberare le strade dalla neve accumulatasi nella notte tra venerdì e sabato e nella giornata di ieri. La coltre nevosa ha raggiunto dai 15 centimetri ai 30 nelle frazioni di maggiore altitudine. Un livello che non ha messo minimamente paura alle amministrazioni comunali tutte ben organizzate a mettere in moto immediatamente il piano neve che deve essere obbligatoriamente pronto entro la fine di ottobre.

Le scuole

In alcuni comuni come Amandola e Comunanza sono rimaste aperte anche le scuole, poiché i relativi sindaci hanno ritenuto sicuri gli spostamenti, grazie al lavoro fatto dai mezzi spazzaneve che hanno girato continuamente anche durante la notte di ieri. Altri sindaci, specialmente di comuni con maggiore altitudine, hanno ritenuto opportuno far restare a casa gli studenti. Ma domani, se le condizioni meteo non peggioreranno fortemente, dappertutto si dovrebbero riaprire le porte scolastiche. Ovunque si è cercato di pulire più possibile strade e marciapiedi, poiché ciò che per i prossimi giorni preoccupa maggiormente è l'ulteriore forte abbassamento delle temperature, con formazione di strati di ghiaccio difficili da eliminare visto che, secondo le previsioni meteorologiche, la colonnina di mercurio risalirà poco di giorno.

I mezzi

Infatti ieri oltre ai mezzi scansa-neve si sono mossi anche quelli spargisale per cercare di sciogliere il ghiaccio. Ma se le temperature precipiteranno ancora potrebbero essere infruttuose anche queste operazioni. La formazione di lastre di gelo sarebbe molto pericolosa per la circolazione automobilistica, visto che le strade sono prevalentemente fatte di salite e discese, nonché per i pedoni dentro i centri abitati se i marciapiedi non sono ben puliti. «Comunque siamo attrezzati anche per dominare il gelo» dice rassicurante Domenico Ciaffaroni sindaco di Montefortino, comune più montano della Provincia di Fermo. Tranquilla la situazione anche a Montemonaco, località posta più in alto nell'area dei Sibillini. Pronta la macchina organizzativa in tutti i comuni anche per venire in aiuto per necessità urgenti di persone sole, famiglie e anziani non organizzati per spostarsi con la neve.

Gli aiuti

A Montefalcone Appennino l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Grifonelli, con il supporto della Protezione Civile locale, è intervenuta per consegnare farmaci ad una famiglia abitante in una frazione. Messi a disposizione anche i recapiti 073479111 e 3465171067 per chi ha necessità. In genere i sindaci e le stesse amministrazioni comunali conoscono quasi tutte le famiglie, specialmente quelle con persone anziane delle frazioni, che potrebbero avere più bisogno di aiuto in caso di nevicate e quindi sono pronte ad intervenire. «Conosciamo bene le persone con criticità e come amministrazione comunale li contattiamo direttamente. Poi con il comitato dei Sibillini della Croce Rossa Italiana facciamo recapitare la spesa per farmaci o generi alimentari» dice la sindaca di Montemonaco Francesca Grilli. Sempre riguardo i pericoli del ghiaccio il sindaco di Montelparo Marino Screpanti a chi può consiglia di non spostarsi o di farlo solo in caso di massima necessità. Infine nessun problema per le coltivazioni, specialmente della Valdaso. Anzi. Questa nevicata è ritenuta benefica in questo periodo. Basta che non si ripeta all'inizio della primavera.

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA