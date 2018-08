Falsi tecnici della Solgas, truffatori in azione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARME FERMO In questi giorni le famiglie fermane stanno ricevendo richieste telefoniche per appuntamenti presso le loro abitazioni di persone che si presentano a nome della società Solgas adducendo come motivazione errori nella fatturazione, errori nelle tariffe, errori nei consumi e altro ancora con la richiesta di fornire informazioni contenute nell'ultima fattura.Il truccoIn realtà si tratta di un trucco per poter entrare nelle abitazioni. «Queste persone - scrive infatti Filippo Ercoli, amministratore unico della Solgas - svolgono...