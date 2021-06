Faggio a Fortuna «Niente varianti Su Campiglione è poco informato»

Al consigliere Stefano Fortuna sembra sfuggire un primo requisito che si rende altrettanto necessario quando si vuole intervenire in un importante tema pubblico: quello della minima conoscenza dello stato delle cose. È quanto rimarca Stefano Faggio, segretario di Piazza Pulita e presidente della II commissione consiliare, che ha tra le sue competenze l'urbanistica, che replica al consigliere dei 5 Stelle su Campiglione. «Vederlo scrivere o supporre di varianti urbanistiche per costruire nuove strutture sanitarie private con centri riabilitativi e ricoveri fa capire - dice Faggio - quanto ignori lo stato dei fatti e la realtà urbanistica di Campiglione. Fortuna nemmeno sa che c'è già un'area, la Apr 22, peraltro molto vasta con destinazione unica Asa, cioè già compatibile con le strutture riabilitative e sanitarie: un'area progetto mai partita su cui molti cittadini proprietari pagano Imu da tanto. Quindi, non solo non servirebbe nessuna variante per realizzare quanto paventava (quasi come gli investitori fossero dei demoni, peraltro) il consigliere Fortuna ma anzi, è proprio l'estensione molto vasta di quella unica destinazione che può rappresentare un limite allo sviluppo di quell'area già zonizzata da piano regolatore. Quindi prima di affrontare determinate tematiche con articoli conditi da doppi o tripli sensi (a questo punto totalmente fuori luogo) bisognerebbe prendere le carte e studiare quel minimo per evitare di apparire totalmente impreparati sulla realtà che ci circonda. Detto questo, capiamo che non avevamo a disposizione la trasparente e infallibile piattaforma Russeau ma noi ci proviamo a rendere partecipi tutti quanti ad un processo di cambiamento: e non vorremmo che chi si manifesta spesso come campione di partecipazione a parole quando vede una amministrazione passare dalle parole ai fatti nel coinvolgimento cittadino nemmeno apprezzi l'iniziativa ma addirittura cerchi di ribadire che la partecipazione o viene da una certa parte politica o sennò non vale niente».

