fa vivere il centro storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi passi c'è chi al mercatino arriva per la prima volta. «L'ho saputo con il passaparola. In genere valuto molto bene prima di partecipare. Ho deciso di provare. Le aspettative sono positive», dice Ernesto Tomassini, antiquario ascolano che vende libri storici della sua città, insieme a opere dello scultore Giuseppe Marinucci e del pittore Dino Ferrari. Da un po' di tempo in piazza è arrivato anche il vintage. «Veniamo da tre anni», spiegano Silvia Ficiarà e Sara Valentini. «Entrambe facciamo un altro lavoro. Questa passione è...