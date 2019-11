Export, le dritte degli esperti Mano tesa agli imprenditori

L'ECONOMIA

FERMO Consulenze e servizi di orientamento per l'export. Ma anche piani aziendali e dritte sulle fiere più adatte in base al settore di produzione. Da ieri, presso la Camera di commercio di Fermo è attivo il Flying desk. Frutto di un protocollo di intesa tra l'ente camerale marchigiano e l'Ice, l'agenzia nazionale per il commercio estero, la novità va in aiuto delle piccole e micro imprese. Che nel Fermano sono la quasi totalità. Le stesse che, pur sfornando prodotti di altissimo livello, hanno difficoltà a piazzarli sui mercati, soprattutto di oltreconfine.

I luoghi

Quello di Fermo è il primo dei due sportelli che saranno attivati nelle Marche (l'altra verrà aperto la prossima settimana a Pesaro). A dare risposte agli imprenditori in difficoltà sarà Valerio Pacifico, esperto di mercati esteri. I due desk saranno in funzione a settimane alternate, il mercoledì, dalle 9 alle 17. La novità, che fa parte di un'intesa più ampia tra Camera di commercio delle Marche e Ice, è stata presentata ieri mattina nella sede fermana di palazzo Azzolino. Un «valore aggiunto per l'internazionalizzazione», per il presidente dell'ente camerale Gino Sabatini. «Abbiamo prodotti di altissima qualità ha detto , ma spesso presentati su mercati che non hanno appeal per quel tipo di prodotto». È qui che si inserirà lo sportello, «studiando i mercati più consoni, geolocalizzando le aree più pertinenti e compattando il territorio su tutto quello che si può far per la produzione, che nel Fermano non è solo calzaturiera».

Le cifre

Il tutto, in questa fase, senza costi per gli imprenditori. I quali, sempre grazie all'accordo, avranno il 15% di sconto per partecipare alle fiere internazionali o ad altri tipi di eventi organizzati. «Non siamo qui per guadagnare», il commento del direttore generale dell'Ice, Roberto Luongo. A lui il compito di spiegare servizio, partito da Cagliari un mese fa e che, entro fine anno, «sarà in tutte le regioni». «Più del 32% del Pil italiano deriva dall'export. Le Marche ha spiegato sono la tredicesima regione esportatrice d'Italia, con una crescita quest'anno del 3,7%. Questo sportello serve per indirizzare le aziende sui mercati, indicare difficoltà e opportunità». Come con il progetto a sostegno delle imprese colpite di recente dai dazi statunitensi. O con i contatti con i buyers del Micam e del White per quelle della moda. O ancora con il programma per aiutare le start up a farsi strada nei mercati internazionali. Interventi quanto mai necessari, in un territorio dove, al 30 settembre di quest'anno, le imprese registrate alla Camera di commercio sono 20.687 e dove, finalmente, il tasso tra quelle aperte e quelle chiuse è tornato positivo (963 contro 915, +0,23%).

Le dimensioni

Il ruolo del leone ce l'ha ancora la calzatura, con 2.430 imprese registrate, il 11,7% del totale. Ditte perlopiù piccole o piccolissime che, come detto, fanno fatica ad affermarsi, soprattutto all'estero. E i dati sono impietosi. Nei primi sei mesi di quest'anno, nel Fermano l'export è calato del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, passando da 610.340 a 554.058 euro. Ben vengano allora tutte le iniziative che possano dare una mano a invertire la rotta e a «stimolare un processo produttivo come sottolineato dal prefetto Vincenza Filippi che vede il nostro territorio in costante laboriosità e produttività, per superare una crisi dovuta alla fragilità del sistema e far sì che le imprese raggiungano quel tessuto produttivo che consenta loro di ragionare al meglio per il bene del nostro Paese». Un servizio che potrebbe fare la differenza e che la vecchia Camera di commercio di Fermo, da sola, non avrebbe mai potuto avere. Risultato benefico della razionalizzazione degli enti provinciali, che obbliga a programmare insieme all'Ice («meglio se c'è anche la Regione») le iniziative all'estero.

Le conseguenze

Gli altri effetti positivi dell'accorpamento li ha ricordati Andrea Santori. Sul fronte personale sono stati regolarizzati cinque dipendenti precari e ne sono stati assunti altri due. Su quello dei bandi, sono state duecento le richieste presentate e accettate per quello delle fiere, con ogni impresa che riceverà fino a seimila euro. Centocinquanta le domande arrivate finora per la seconda parte dell'anno. Cinquantamila euro, invece, la cifra stanziata per l'Euf, l'ente universitario del Fermano.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

