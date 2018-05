Ex ferrovia, riapre il tunnel Un nuovo museo in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTO FERMO Buone notizie per il tunnel dell'ex ferrovia. La struttura di viale Vittorio Veneto, chiusa dopo il terremoto di ottobre 2016, verrà ristrutturata. La giunta ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza. Quarantaquattromila euro la somma stanziata per sanare le ferite inferte dal sisma. Deliberata anche l'acquisizione in concessione gratuita dell'immobile di proprietà del Demanio.Le tappeIn sostanza, il Comune dovrà prima rendere sicuro e poi ristrutturare il tunnel, per farne infine un luogo culturale...