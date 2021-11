«Eventi, non solo luminarie Pronto un ricco cartellone»

LA POLEMICA

PORTO SAN GIORGIO «Il dibattito social non è attendibile. Non è vero che abbiamo pensato solo alle luminarie. La prossima settimana presenteremo il programma degli eventi natalizi». Smorza le polemiche, Elisabetta Baldassarri.

La scelta

L'assessora al turismo di Porto San Giorgio difende la scelta dell'amministrazione di puntare quasi tutto sull'illuminazione e parla di «investimento su cui avevano già deciso di orientarci, condiviso e sollecitato dalle associazioni di categoria». Cinquantamila euro per creare quel clima natalizio che sprona anche l'economia. Quello che si respira da ieri pomeriggio, quando sono state accese le luminarie. Che illuminano il centro e i quartieri. In aria e, a terra, lungo i viali Buozzi e Cavallotti e davanti al teatro comunale e alla chiesa di San Giorgio. La cui facciata, ieri, è rimasta spenta «per un problema della gru che sarà risolto al più presto». «Stiamo ragionando anche sull'illuminazione di Rocca Tiepolo. Ci sono state proposte due diverse soluzioni. Decideremo nei prossimi giorni», fa sapere Baldassarri. Che rimarca la scelta di eliminare dalla programmazione natalizia la pista di ghiaccio, («c'è quella di Fermo, neppure Porto Sant'Elpidio la metterà)». Decisione spiega l'assessora frutto di più considerazioni: la volontà di dirottare il budget sull'illuminazione, la pandemia non ancora sconfitta e il rispetto dell'ambiente.

Le motivazioni

«Si parla tanto di sostenibilità ambientale e anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo dare il nostro contributo», dice Baldassarri. Che rassicura i sangiorgesi: «Il clima natalizio sarà, comunque, garantito». Anche grazie all'albero che verrà addobbato in piazza Matteotti. In attesa di scoprire il cartellone degli eventi natalizi, da ieri, Porto San Giorgio ha un che in più di magico. Il debutto delle feste anticipate c'è stato di pomeriggio, con l'accensione delle luminarie e con l'arrivo del Santa Claus Bus, l'autobus itinerante che ha inaugurato nella cittadina costiera il suo tour per la regione.

fra. pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA